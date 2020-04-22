РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Заведующий отделением женской консультации роддома Подольска Валерий Попов призвал беременных соблюдать режим самоизоляции, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

На видео, опубликованном в группе, Попов обратился к жительницам округа с просьбой оставаться дома.

«Мы проводим дистанционную консультацию пациентов и создали чат «Мой родильный дом», где круглосуточно отвечаем на вопросы беременных. В день мы осуществляем порядка 300 звонков, кроме того, мы ведем прием пациентов высокой степени риска. Нагрузка большая. После работы я нахожусь на самоизоляции. Хочу попросить жительниц также оставаться в режиме самоизоляции и выходить на улицу только при необходимости», - сказал Попов.

В Московском регионе из-за риска распространения коронавируса действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить на улицу можно в случае крайней необходимости. При этом для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск. Данные ограничительные меры помогают сдержать распространение Covid-19.