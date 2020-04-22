РИАМО - 22 апр. Для поездок на общественном транспорте Подмосковья и Москвы при оформлении цифрового пропуска нужно привязать к нему транспортную карту «Тройка» (по столице), «Стрелка» (по Московской области) или социальную карту, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Система автоматической проверки, которая в среду заработала в Московском регионе, поможет обеспечить соблюдение социальной дистанции для жителей, а также исключит личный фактор во время проверок пропусков. Данное решение поможет снизить вероятность того, что в транспорте будет находиться человек, нарушающий карантин. Это дополнительная гарантия безопасности для здоровых людей.

«Обращаем ваше внимание, что карты «Стрелка» действуют на областном транспорте (автобусы, трамваи в Коломне, троллейбусы в Подольске), если вам необходимо ездить на московском транспорте (метро, МЦК, пересадка на МЦД, автобусы) – вам необходимо иметь «Тройку», - поясняется в сообщении.

Подмосковную транспортную карту «Стрелка» можно приобрести у водителей автобусов, заказать доставку на дом по телефону: 8 (495) 228-19-19. Также ее можно купить в пунктах продажи (раздел «Где купить и пополнить» на strelkacard.ru).

Чтобы узнать, где находится ближайшее к дому место получения карты «Тройка», нужно позвонить в контактный центр московского транспорта: +7 (495) 539-54-54.

Внести номера транспортных карт в пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на региональном портале Московской области https://uslugi.mosreg.ru. Если у вас уже есть цифровой пропуск, то данные карты можно внести на https://karta.gosuslugi.ru.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.