РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 апр. Сотрудники отдела потребительского рынка администрации Котельников ежедневно проводят мониторинг цен и наличия товаров первой необходимости в 24 магазинах округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сотрудники ежедневно проводят мониторинг цен в магазинах округа. Целью оперативного сбора информации является его дальнейшая отправка в единую федеральную систему правительства для принятия важных и своевременных решений по управлению экономикой в условиях пандемии», - говорится в сообщении.

Чтобы снизить возможность заражения при контактах, сотрудники отдела принимают все возможные меры предосторожности и соблюдают правила личной гигиены.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.