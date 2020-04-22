РИАМО - 22 апр. Продажу посадочного материала возобновил со среды Ивантеевский лесопитомник, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев расширил перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время режима повышенной готовности. Туда вошли семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.

«В связи с ранним приходом весны вопрос приобретения семян и саженцев стал очень актуален. Ивантеевский лесопитомник обладает широким ассортиментом саженцев плодово-ягодных и декоративных растений собственного производства, которые могут украсить любой сад и огород», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

При этом жителей Подмосковья просят не забывать про самозащиту и соблюдение социальной дистанции. Сформировать заказ можно по телефону и забрать при минимальном контакте с сотрудниками лесопитомника.

Заказать необходимый товар для самовывоза можно по телефону отдела продаж лесопитомника: 8-915-112-05-75 с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 16:00 в субботу.

В лесопитомнике можно купить различные сорта яблонь и груш, сливы и вишни, смородины, малины, фундука, жимолости съедобной.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.