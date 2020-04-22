РИАМО - 22 апр. Мужчину выловили на Пушкинской набережной в столице из Москвы-реки, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
«Куртка на нем задралась через спину. Через плечо сумка. Руки свободны, ничем не связаны. Телесных (повреждений - ред.) нет», - сказала Иванова.
Она уточнил, что смерть мужчины наступила около пяти суток назад.
По ее словам, по факту обнаружения тела мужчины началась проверка. На 23 апреля было назначено вскрытие.
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