РИАМО - 22 апр. Мужчину выловили на Пушкинской набережной в столице из Москвы-реки, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

«Куртка на нем задралась через спину. Через плечо сумка. Руки свободны, ничем не связаны. Телесных (повреждений - ред.) нет», - сказала Иванова.

Она уточнил, что смерть мужчины наступила около пяти суток назад.

По ее словам, по факту обнаружения тела мужчины началась проверка. На 23 апреля было назначено вскрытие.