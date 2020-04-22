РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. В среду сотрудники Люберецкого ОГИБДД массово проверили у водителей наличие QR-кодов и раздали им средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Люберцы.

Пункт проверки был организован на Октябрьском проспекте Люберец. Глава муниципалитета Владимир Ружицкий совместно с начальником ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Ильей Атамановым принял участие в проверке цифровых пропусков. Они также вручили водителям наборы с медицинскими масками, необходимыми в период пандемии коронавируса.

«Бесплатная раздача медицинских масок началась в Московской области по решению губернатора Андрея Воробьева. Сегодня мы вручили их водителям, проезжающим по Октябрьскому проспекту, и вновь напомнили о необходимости носить маску в общественных местах для защиты от коронавируса», - сказал Ружицкий.

Обращаясь к водителям, глава округа также пожелал им беречь себя.

«Берегите себя, заботьтесь о своем здоровье и здоровье близких людей. Выходя из дома, обязательно надевайте маску!» - заключил Ружицкий.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.