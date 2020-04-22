РИАМО - 22 апр. До конца апреля для пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье введут 9037 коек в учреждениях всех форм собственности, что составляет 118% от запланированного Минздравом РФ объема, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас с учетом федеральных и частных учреждений в Подмосковье подготовлено 5763 коек (75% от плана) для лечения больных Covid-19, из них 2775 - с кислородом, 595 - с ИВЛ. До конца недели вводятся еще четыре объекта – в Жуковском, Балашихе, Егорьевске, Звенигороде», - говорится в сообщении.

В лечебных учреждениях Московской области сейчас насчитывается 2,323 миллиона масок, 34 тысячи одноразовых защитных костюмов. До 30 апреля ожидается поступление еще 14 миллионов масок, до 5 мая - 330 тысяч костюмов.

В ходе совещания министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что Подмосковье входит в число регионов, с которыми выстроено наиболее активное взаимодействие по вопросу распределения средств индивидуальной защиты.

Все медики, которые работают с коронавирусными больными в Подмосковье, получают федеральную и региональную надбавки. Чтобы обезопасить семьи врачей и медсестер, для их проживания в Московской области подготовили 3768 мест в 47 гостиницах и санаториях.

С 16 апреля в регионе открылись еще две лаборатории, где проводят исследование на коронавирус. Лаборатории заработали в Королеве и Подольске.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Подмосковье зафиксировали 6590 случаев заражения Covid-19. Выздоровели 186 пациентов, 56 человек скончались.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.