РИАМО - 22 апр. Надежную работу энергетиков Подмосковья отметили на прошедшем в режиме видеоконференции совещании о функционировании электроэнергетики в условиях Covid-19 в России, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Электроэнергетическая отрасль в сложившихся из-за коронавируса условиях продолжает обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребителей, в том числе объектов здравоохранения», – сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Важнейшей задачей функционирования энергетического комплекса региона по-прежнему является обеспечение энергоснабжения населения, промышленности, социально-значимых объектов, медучреждений и объектов здравоохранения. В условиях угрозы коронавируса важность данной задачи увеличивается.

В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению бесперебойным электроснабжением объектов здравоохранения Московской области, сформирован перечень из 63 медучреждений, которые развертывают инфекционные отделения.

На сопровождении в Минэнерго Подмосковья находятся 13 объектов. В общей сложности для надежной работы нового медоборудования энергетики подключили более 6,5 мегаватт.

В Московской области также начата работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020/2021 года. Мониторинг всей информации по проблемным вопросам электроснабжения осуществляется в ЦУР и с использованием сервиса «Добродел».

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.