РИАМО - 22 апр. В социальных сетях Красковской библиотеки Люберец разместили видео мастер-класса «New-неваляшка», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сотрудник библиотеки Татьяна Гавришева расскажет юным жителям, как сшить куклу-неваляшку. Для мастер-класса вам понадобятся: квадрат белой ткани (для головы), квадрат цветной ткани (для туловища), моток пряжи (для прически) и синтепон», - говорится в сообщении.

Видео доступно в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

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