РИАМО - 22 апр. Клинический госпиталь медсанчасти МВД России по Москве перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В настоящее время весь стационарный фонд учреждения, рассчитанный на 330 коек, ориентирован на Covid-пациентов.

«Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по городу Москве» полностью готов к приему новых пациентов. <…> Лечебное учреждение перепрофилировано на оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции или с подозрением на нее», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам начальника госпиталя, полковника внутренней службы Сергея Менделя, организовано дополнительное оснащение отделений современным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, а также необходимыми медикаментами.

Кроме того, врачи и средний медицинский персонал прошли переподготовку. Они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

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