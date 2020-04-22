РИАМО - 22 апр. В Ленинском городском округе организация «Дорсервис» приступила к капитальному ремонту дорог, работы проведут на участках трасс в Горках Ленинских, Молокове, поселке Развилка и селе Булатниково, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Карту ремонтных работ расширили после замечаний главы Ленинского городского округа Алексея Спасского.

«Технология работ по ремонту дорог понятна и отработана. Поэтому мы ждем от подрядчиков высокого уровня исполнения задачи. Везде, где мы примем работы, я должен буду дать жителям личную гарантию качества», — сказал Спасский.

На сегодняшний день рабочие выполняют первый этап ямочного ремонта. До 26 апреля отремонтируют: Заводскую улицу, Завидную улицу, Лесную улицу, Старонагорную улицу, Кооперативную улицу, дорогу в первом микрорайоне Видного, Центральную улицу в деревне Слобода, дороги в деревне Вырубово, дорогу к храму в поселке Битца, дорогу от Зеленого шоссе до Аэропортовки.

«Ямочный ремонт выполняется, если площадь повреждений на дороге не превышает 15%. Обычно мы огораживаем участок, срезаем циркулярной пилой верхний разрушенный слой асфальта (это сантиметров пять), тщательно зачищаем от остатков и заливаем асфальтобетоном или битумной массой», - пояснил начальник управления дорожного хозяйства благоустройства и транспорта администрации Ленинского округа Дмитрий Полежаев.

Они добавил, что уже через час после такого ремонта заплатка застывает и по ней можно снова ездить.

Данные работы будут проводить в городском округе до начала летнего периода.