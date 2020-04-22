РИАМО - 22 апр. Новый научно-образовательный центр построят в столичном районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, в нем расположится экспериментальное производство, а также будут проводить испытания средств индивидуальной защиты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Планируется возвести четырехэтажное здание, в котором будут проводить обучение по охране труда для столичных предприятий в сфере применения и испытания средств индивидуальной защиты.

«В их числе средства защиты от вирусных заболеваний. Центр также займется экспериментальными разработками с целью их дальнейшего внедрения в серийное производство», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

В центре устроят лабораторию, оборудованную уникальными аппаратами для проведения испытаний материалов на прочность, износостойкость, по защите от воздействия огня и другой агрессивной среды.

Также здесь же планируют создать новый и единственный высотный полигон в России для испытания средств защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ.

Объект возведут за деньги инвестора. Он будет располагаться на площади порядка 0,65 гектара. Около него оборудуют паркинг.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.