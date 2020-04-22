РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Реконструкцию городских очистных сооружений в подмосковном Подольске планируют завершить раньше срока - в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский провел рабочую поездку на городские очистные сооружения в Подольске, где проводится реконструкция.

«На сегодняшний день реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в городском округе Подольск идет высокими темпами, и большая часть работ уже выполнена. Министр дал поручение завершить реконструкцию очистных сооружений в текущем году несмотря на то, что по контракту завершение строительства запланировано на 2021 год», - говорится в сообщении.

На объекте уже закончены работы на блоке доочистки производительностью 150 тысяч кубометров в сутки, полностью обвязано и смонтировано технологическое оборудование, системы автоматизации и диспетчеризации и блок доочистки запущен в работу.

«Общая стадия готовности железобетонных конструкций на сегодня составляет 86%. Начаты подготовительные работы для гидроизоляции внутренних поверхностей. Кроме этого, в ближайшее время будут выполнены работы по монтажу наружных технологических трубопроводов, переходных мостов и распределительных лотков», - поясняется в материале.

Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в городском округе Подольск выполняется в ходе федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология». Производительность очистных сооружений после реконструкции объекта составит 150 тысяч кубометров в сутки. Общий охват населения - 329 тысяч человек.