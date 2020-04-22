РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. Жительницы подмосковного Красногорска смогут провести репетицию родов на онлайн-занятии в «Школе матерей» 23 апреля, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы №1.

«Двадцать третьего апреля в «Школе матерей» пройдет необычное онлайн-занятие. Психолог Мария Малышева проведет репетицию родов. Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

Участницы занятия могут подготовить массажные мячики, фитбол, а также несколько кусочков льда.

«С помощью льда психолог проведет параллель с ощущениями, которые женщина испытывает в родах», - поясняется в материале.

Участники онлайн-занятия будут учиться дышать для эффективного проживания схваток, практиковать приемы и позы, которые помогут облегчить роды. Отдельной темой будет выделено дыхание и положение при вертикальных родах.

«Ученицы «Школы матерей» научатся делать обезболивающий самомассаж поясницы, узнают о «волшебных» акупрессурных точках», - добавляется в сообщении.

Занятие будет проходить в прямом эфире в группе Красногорского роддома в соцсети «ВКонтакте».