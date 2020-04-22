РИАМО - 22 апр. Объявлен аукцион на содержание автомобильных дорог и их элементов в Раменском РУАД, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Специалисты будут проводить данные работы в течение 2020-2021 годов.

«Содержание дорог осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», - говорится в сообщении.

Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области.