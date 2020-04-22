РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Территориальный отдел поселка Октябрьский Люберец напоминает, что продолжается конкурс на лучший эскиз граффити, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Заявки принимаются до 26 апреля на электронную почту oktadm@bk.ru.

«Для участия на указанную почту необходимо выслать эскиз будущего рисунка, примеры своих прошлых работ, фамилию, имя и адрес проживания. Далее в аккаунтах территориального управления Томилино-Октябрьский https://vk.com/tomokt, https://www.facebook.com/tomokt/, https://www.instagram.com/terupr_tomilino_oktyabrskii/ пройдет голосование на лучший эскиз, и победитель сможет нарисовать свои граффити на заборе вдоль участка федеральной трассы М-5 «Урал», - говорится в сообщении.

Также победителя ждет приз - обучение в школе граффити или денежный эквивалент стоимости обучения.

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