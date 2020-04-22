РИАМО - 22 апр. Из-за того, что в этом году отменили проверку счетчиков, россияне будут менее подвержены обману со стороны мошенников, а также риску заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российское правительство разрешило гражданам не проводить проверку счетчиков до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сказала, что это правильное решение и ожидаемое.

«В текущей ситуации пересматривается практически весь комплекс работ по обслуживанию жилых домов. Где-то, например, отменяются проверки газового оборудования. Карантинные меры надо соблюдать», - отметила Разворотнева.

Она добавила, что люди попытаются избежать лишних контактов, так как бояться мошенников, поэтому не открывают дверь даже почтальонам.

Россиянам посоветовали не открывать дверь тем, кто представляется сотрудниками, пришедшими проверить счетчики, так как это мошенники. Риск быть обманутыми гораздо снизился после отмены проверок счетчика, так как люди понимают, что проверяющие в этом году не придут.

По всей России с начала распространения инфекции зафиксировали 57 999 случаев коронавируса.

В Московском регионе действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине. Для поездок на транспорте введены цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.