РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Врачи Подольского родильного дома обнаружили двойню у женщины, сделавшей ЭКО, оба плода без патологий, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В нашем отделении пренатальной диагностики (Подольского роддома) недавно был проведен первый скрининг дихориальной диамниотической двойни после ЭКО. Женщине был подсажен 1 эмбрион. На скрининге же был обнаружен второй с гестационной разницей срока с первым в 1,5 недели. То есть одновременно с ЭКО женщина забеременела ещё и естественным путем», - говорится в сообщении.

Оба плода без патологий. Женщине пожелали благополучной беременности и родоразрешения.