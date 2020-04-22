РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Полицейские Подольска задержали 44-летнего местного жителя, который похитил банковскую карту у мужчины в сетевом магазине и потратил с нее более 15 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 44-летнего уроженца Амурской области о том, что неизвестный в торговом зале одного из сетевых магазинов на улице Мира похитил его банковскую карту, с которой через банкоматы снял денежные средства и совершил покупку. Общая сумма материального ущерба составила более 15 тысяч рублей.

«Сотрудники 1-го отдела полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых при просмотре записей с камер видеонаблюдения установили ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя, причастного к совершению преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.