РИАМО - 22 апр. Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию, сообщает РИА Новости.

В среду Собянин выступил в рамках заседания президиума координационного совета при федеральном правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав субъектов РФ. Мэр Москвы отметил, что со среды в столице действует автоматический контроль за всеми людьми, которые пользуются транспортом.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», - сказал Собянин.

Он также пригласил коллег из регионов присоединиться к этой работе.

«Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», - добавил Собянин.

Из-за эпидемии коронавируса жители Московского региона должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только по веской причине. Для поездок на личном и общественном транспорте с 15 апреля необходимо иметь цифровой пропуск.

Со среды пропускная система в регионе ужесточилась — теперь в разрешении на поездку необходимо указывать госномер автомобиля и номер транспортной карты.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.