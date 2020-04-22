РИАМО - 22 апр. Минобрнауки РФ намерено изменить стоимость обучения в высших учебных заведениях страны, однако определенного решения по этому вопросу пока нет, сообщает kp.ru.

«Это очень актуальный и важный вопрос, но универсального решения проблемы для всех высших учебных заведения страны и учащихся быть не может», - сказал глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он отметил, что в России работают сотни вузов, в которых по-разному построен учебный процесс, а студенты по-разному смотрят на качество обучения. Тем не менее сегодняшняя ситуация волнует всех.

По словам министра, в скором времени эксперты должны разработать ряд мер для поддержки студентов.

В министерстве уточнили, что церемонии вручения дипломов выпускникам институтов пройдут в этом году, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.

По всей России с начала распространения коронавируса зафиксировали 57999 случаев болезни.