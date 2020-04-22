РИАМО - 22 апр. В столичных магазинах не наблюдается дефицита пищевой соли или повышенного спроса на данный продукт, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что рекомендации российского Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики коронавирусной инфекции якобы привели к увеличению спроса на соль на 20%.

«Москвой достигнуты договоренности по поставке в 2020 году соли в объеме 30 тысяч тонн, которые в случае необходимости могут быть увеличены в два раза. При этом за неделю москвичами потребляется порядка 670 тонн пищевой соли», — говорится в сообщении.

Самый большой спрос на соль в мегаполисе отмечали 17 и 26 марта. Это было связано с ажиотажным спросом товаров длительного хранения. На сегодняшний день продажи пищевой соли вернулись на прежний уровень.

Жители столицы каждый год потребляют порядка 35 тысяч тонн соли. Это значит, что один человек потребляет примерно 2,8 килограмма. При этом норма потребления пищевой соли — 1,8 килограмма на человека в год. Еще около 40 тысяч тонн соли требуется московской пищевой промышленности.

За месяц оптово-отпускные цены на соль снизились на 2% с 10,45 рубля до 10,20 рубля за килограмм.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

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