РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В подмосковном Подольске увеличили количество автобусов на двух маршрутах, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 21 и 22 апреля в Московской области на семи автобусных маршрутах, проходящих на территории шести городских округов, увеличили число транспортных средств по просьбам пассажиров. На линиях начали работать 15 дополнительных автобусов, что позволило увеличить число выполняемых рейсов.

«В Подольске на маршруте №24 «станция Подольск – микрорайон Кузнечики – станция Подольск» теперь работает 5 автобусов малого класса. На маршруте №57 «ст. Домодедово – ст. Подольск» работает 6 автобусов малого класса. Расписание оперативно дорабатывается и адаптируется под существующий пассажиропоток», - говорится в сообщении.

Также с 10 апреля Мострансавто возобновило часть рейсов на городских, пригородных и междугородних маршрутах по просьбам пассажиров, в том числе медицинских работников. Количество рейсов увеличилось в Дмитрове, Шатуре, Лобне и других городах Московской области.

С 31 марта автобусы перешли на работу по расписанию выходного дня, с 8 апреля график движения некоторых маршрутов был скорректирован под существующий пассажиропоток. Актуальное расписание автобусов размещается на остановочных пунктах.