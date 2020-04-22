РИАМО-22 апр. Главный внештатный специалист, эпидемиолог министерства здравоохранения РФ Николай Брико заявил, что в стране необходимо продлить ограничения, введенные властями для борьбы с коронавирусом, на майские праздники, сообщает РИА Новости.

«В других странах, где уже четкие тенденции к снижению (числа заразившихся — ред.), не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются», – сказал Брико.

Эпидемиолог подчеркнул, что говорить о том, что РФ достигла пика и вышла на плато по заболеваемости Covid-19, пока слишком рано.

«Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%. <...> Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения», — отметил эксперт.

По словам Брико, уровень смертности среди пациентов с подтвержденным коронавирусом в России составляет 0,8 %, а «в Москве еще ниже, чем в целом по стране».

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. За все время в России зафиксировано 57 999 случаев заражения Covid-19. Выздоровели с начала эпидемии 4 420 человек.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.