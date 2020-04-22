РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В подмосковном Подольске с начала эпидемиии скончались еще два человека, лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции у 224 жителей округа, в том числе у 11 детей, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Ранее сообщалось о двух мужчинах, скончавшихся от коронавируса.

«Информирую вас об эпидемиологической ситуации на территории Подольска. По состоянию на 22 апреля, у нас зарегистрировано уже 224 жителя округа, имеющих либо имевших лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции, в том числе 11 детей. Проходят лечение 211 человек: 162 человека на дому, 49 - в медицинских учреждениях. С начала эпидемии выздоровели 9 человек, четверо, к сожалению, скончались», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, в настоящее время на дому под медицинским наблюдением находятся 469 человек: 446 контактных лиц и 23 человека, ранее прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ситуация остается очень напряженной. Продолжается рост количества подтвержденных случаев заболевания этой опасной инфекцией и растет количество летальных исходов.

«Поэтому прошу всех в этой ситуации со всей серьезностью отнестись к угрозе заболевания, быть предельно ответственными в отношении своего здоровья и здоровья окружающих людей. Несмотря на солнечную погоду, пожалуйста, оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких!», - заключил Пестов.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

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На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

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