РИАМО – 22 апр. Перед новой коронавирусной инфекцией наиболее уязвимы дети в возрасте от шести до семи лет, заболевание у них протекает легче, но они долго остаются источниками заражения, сообщил в среду заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«По данным Роспотребнадзора, дети около 5,5% вовлекаются в эпидемический или инфекционный процессы. <…> В целом считается, что наиболее уязвимы (для короновируса – ред.) дети в возрасте от шести до семи лет», - сказал Горелов.

Он отметил, что чаще всего заболевание у детей относительно взрослых протекает легче, но при этом более длительное время остаются источником инфекции.

Всего в России на среду выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом. Было вылечено 4420 пациентов, скончались 513 человек.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.