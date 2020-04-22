РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. Более 80 километров дорог продезинфицировали в подмосковном Красногорске за один день, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать первого апреля в горокруге Красногорск продезинфицировали 81 километр дорог, почти 10 километров тротуаров и 19 остановок. Обработаны микрорайоны Теплый бетон, Брусчатый поселок, частично Чернево-1 и Чернево-2», - говорится в сообщении.

В среду планировалось завершить дезинфекцию внутриквартальных дорог в Чернево-1 и Чернево-2, а также обработать дублер Волоколамского шоссе вдоль микрорайона Изумрудные холмы и поселок Архангельское.

«Обработка в округе проводится ежедневно в вечернее время в рамках профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции», - заключается в материале.