Оплата ЖКУ во время пандемии: когда можно временно не платить

Как обычно взимают пени
По закону с гражданина взимают пени за неоплату или несвоевременную оплату ЖКУ. Регулируют это часть 14 статьи 155 ЖК РФ и пункт 159 правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
Размер пеней зависит от ставки рефинансирования Банка России и от того, на сколько дней были просрочены платежи: чем дольше не платить, тем больше будут пени. По закону их накладывают за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.
Ограничение и приостановление коммунальных услуг
Также за неуплату человеку могут приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг. Правила, по которым это делается, устанавливаются правительством России.
При ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно уменьшает объем (количество) подачи определенного коммунального ресурса и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток (за исключением холодного водоснабжения и подачи тепла). Например, горячую воду будут включать только с 07:00 до 09:00. Конкретное время выбирает сама управляющая компания.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги временно прекращается подача определенного коммунального ресурса. Одновременно исполнитель обязан опломбировать соответствующее оборудование, которым пользуется потребитель-должник. Например, может прийти сотрудник управляющей компании и поставить заглушку на канализацию, в том числе без доступа в квартиру, с чердака.
При этом приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора о предоставлении коммунальных услуг.
Уведомление о приостановлении или ограничении отправляется собственнику или нанимателю квартиры, и через 20 дней при неуплате обычно следуют санкции.
Особый порядок в период пандемии
В связи с пандемией было принято постановление правительства РФ от 02.04.2020 № 424. Согласно этому документу, со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года неустойка (штрафы, пени) за неоплату или неполную оплату коммунальных услуг не взыскивается, рассказывает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко. Продление указанного срока возможно в зависимости от конкретной обстановки в стране, считает юрист.
Также управляющая компания (ТСЖ, ЖСК или иная специализированная организация, уполномоченная управлять вашим домом) или сбытовые компании (например, «Мосэнергосбыт») не имеют права ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальных услуг за несвоевременную оплату вплоть до конца этого года. Поэтому если на подъезде висит объявление от УК с угрозами, например, о том, что услуги отключат за неуплату (после 2 апреля 2020 г.), его проще всего игнорировать.
Поскольку данное постановление действует в отношении всех граждан и распространяется на все регионы, то отдельных нормативных актов по Москве и области не принято, добавляет эксперт.
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Взносы на капремонт
Что касается капремонта, то тут все зависит от региона. Само по себе выставление квитанции на взносы на капитальный ремонт не является нарушением закона, говорит Иващенко. Никто не освобождает собственника от его обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт, также как и от оплаты ЖКУ.
Постановление Правительства лишь вводит мораторий на применение негативных санкций к жильцам за неуплату ЖКУ.
Однако в Москве и Московской области собственники помещений освобождаются от уплаты взносов на капремонт с 1 апреля по 30 июня 2020 г. (указ мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ в редакции от 18.04.2020, пункт 20.6; постановление губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ в редакции от 31.03.2020). Поэтому в случае, если МКД находится в Московском регионе, начисление за капремонт в указанный срок будет неправомерным.
Итак, сами регионы частично освободили своих граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт, но не до конца года. Иващенко полагает, что если карантин продлят, то и срок освобождения от взносов могут увеличить.
Куда жаловаться
По словам Иващенко, если УК или сбытовая компания не соблюдает постановление правительства РФ №424, например, пытается наложить пени за неуплату ЖКУ или отключить коммунальные услуги (если вы не платите со 2 апреля 2020 г.), высылает вам соответствующее предупреждение (уведомление), то это основание для обращения в контролирующие органы. К ним относятся жилищная инспекция по вашему региону, Роспотребнадзор и прокуратура.
Контролирующие органы проводят проверку в рамках своих полномочий и привлекают к ответственности виновное лицо. Туда же следует обращаться, если в вашем регионе приостановлено взимание платы за капремонт.
Обратиться можно через официальный сайт, либо отправив жалобу заказным письмом с описью. Надо указать свои контактные данные, данные о квартире и задолженности, приложить квитанции об исправной оплате коммунальных услуг до 2 апреля 2020 г., изложить неправомерные действия коммунальщиков, прикрепить копию уведомления о начислении пеней или приостановлении/остановке оказания КУ.
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Платить или не платить
«Я бы посоветовала ориентироваться на сегодняшнее финансовое положение потребителя, по возможности за ЖКУ следует платить», – советует юрист. В любом случае, после окончания срока моратория на санкции против неплательщиков указанные долги придется погасить – а вот в каком порядке, постепенно или единовременно, пока неизвестно. Это еще предстоит урегулировать законодательно, иначе после 1 января 2021 года начнется повсеместное отключение коммунальных услуг и взыскание долгов по судебным приказам.
Старые долги: когда действия коммунальщиков оправданы
По словам Иващенко, поскольку постановление вступает в силу со дня официального опубликования, то есть со 2 апреля 2020 года, оно не применимо к пеням, начисляемым за старые долги.
Что касается ограничений или приостановки оказания коммунальных услуг, то если у гражданина был старый долг по квартплате и УК успела до 2 апреля, например, поставить заглушку, это законно.
Однако ограничить или приостановить КУ уже после вступления в силу постановления исполнитель не имеет права. Это будет нарушением закона, при этом неважно, был долг старый или новый, разъясняет эксперт.
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