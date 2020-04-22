Оплата ЖКУ во время пандемии: когда можно временно не платить

Также за неуплату человеку могут приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг. Правила, по которым это делается, устанавливаются правительством России.

При ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно уменьшает объем (количество) подачи определенного коммунального ресурса и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток (за исключением холодного водоснабжения и подачи тепла). Например, горячую воду будут включать только с 07:00 до 09:00. Конкретное время выбирает сама управляющая компания.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги временно прекращается подача определенного коммунального ресурса. Одновременно исполнитель обязан опломбировать соответствующее оборудование, которым пользуется потребитель-должник. Например, может прийти сотрудник управляющей компании и поставить заглушку на канализацию, в том числе без доступа в квартиру, с чердака.

При этом приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора о предоставлении коммунальных услуг.

Уведомление о приостановлении или ограничении отправляется собственнику или нанимателю квартиры, и через 20 дней при неуплате обычно следуют санкции.