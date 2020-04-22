РИАМО - 22 апр. Ежедневно в Московской области будут раздавать около 20 тысяч бесплатных комплектов, в каждом из которых находятся по две медицинские маски, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Данная работа проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Средства защиты раздают волонтеры на железнодорожных и привокзальных станциях, остановках общественного транспорта, улицах, в пешеходных переходах, у супермаркетов и больниц», — говорится в сообщении.

Раздачу масок уже организовали в городских округах Химки, Долгопрудный, Домодедово, Реутов и Одинцовский.

Также в городских округах Королев, Люберцы, Видное, Химки и Одинцовский сотрудники Госавтоинспекции раздают медицинские маски водителям на постах проверки цифровых пропусков. В ближайшее время такая раздача будет организована во всех городских округах региона.

Всего в Московской области приготовили 250 тысяч защитных наборов, в каждом лежит по две маски.

В регионе введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Передвигаться на личном или общественном транспорте можно только при наличии цифрового пропуска. Данные меры введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.