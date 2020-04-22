РИАМО - 22 апр. В столице началось строительство тоннеля для перехода на реконструируемой станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги, станция войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«ОАО «РЖД» приступило к строительству тоннеля на реконструируемой станции Толстопальцево, расположенной в поселении Кокошкино Новомосковского административного округа. В перспективе <…> она (станция - ред.) улучшит транспортную доступность для более чем 16 тысяч жителей района», – отмечается в материале.

Вместо существующего надземного пешеходного моста появится подземный вестибюль с двумя выходами в город и на новую платформу. Вестибюль создадут с учетом современных требований к комфорту и безопасности. Тоннель оснастят лифтами и эскалаторами для маломобильных граждан.

Часть вестибюля проходит под действующими путями. С 24 по 26 апреля с 22:50 до 10:00 движение поездов на станции Толстопальцево организуют по соседнему пути. Время отправления некоторых электричек и аэроэкспрессов, а также количество остановок на маршруте изменится.

Для того, чтобы во время работ не останавливать движение поездов, железнодорожники в технологические «окна» укладывают временные пролетные строения.

Планируется, что станция Толстопальцево войдет в состав МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Запустить пассажирское движение по МЦД-4 планируется до 2024 года.

МЦД – это целая сеть связанных железнодорожных маршрутов, которые, по сути, образуют линии наземного метро. Запуск первых двух линий МЦД произошел 21 ноября 2019 года.