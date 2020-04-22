РИАМО - 22 апр. Российское правительство разрешило гражданам не проводить проверку счетчиков до 1 января 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает kp.ru.

В случае, если истек срок проверки счетчиков, не стоит предпринимать никаких действий, так как разрешено давать показания по старым. Такое решение было принято в связи с тем, что люди, проверяющие их, могут распространить вирус.

«Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг», - говорится в материале.

Штрафы за это взимать не будут. Также россиянам посоветовали не открывать дверь тем, кто представляется сотрудниками, пришедшими проверить счетчики, так как это мошенники.

По всей России с начала распространения инфекции зафиксировали 57 999 случаев коронавируса.

В Московском регионе действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине. Для поездок на транспорте введены цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.