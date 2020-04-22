РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Доходная часть бюджета Балашихи составит более 18,2 миллиона рублей, сообщил в своем Instagram-аккаунте председатель совета депутатов городского округа Геннадий Попов.

В среду он провел очередное 83 заседание совета депутатов Балашихи в режиме видеоконференцсвязи.

«Рассмотрели уточнение бюджета Балашихи на 2020 год. Доходная часть бюджета увеличена за счет поступлений из других бюджетов бюджетной системы и составит 18 242,9 миллионов рублей. В ходе заседания был рассмотрен вопрос об отсрочке по арендной плате при предоставлении в аренду имущества городского округа Балашиха, в связи с введением режима повышенной готовности, а также несколько вопросов имущественных отношений», - написал Попов.