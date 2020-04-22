РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В подмосковном Подольске восстановили освещение в деревне Никулино после жалобы местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что в микрорайоне Лаговский в деревне Никулино не работают фонари уличного освещения и попросила их отремонтировать. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге на улице Парковая от дома №2 до дома №10.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по восстановлению освещения на автомобильной дороге в деревне Никулино выполнены», - сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.