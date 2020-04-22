РИАМО - 22 апр. В Москве из-за сильного ветра упало свыше 30 деревьев, пострадавших нет, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее москвичей предупредили о штормовых порывах ветра, скорость которых может достигать 23 метров в секунду.

«По данным на 16:00, в городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, к счастью, пострадавших нет. Повреждены семь автомобилей», - сказал Бирюков.

По его словам, на данный момент специалисты городских служб распилили и вывезли 18 деревьев.

Он напомнил, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Бирюков призвал тех, кому придется в среду выйти на улицу, соблюдать осторожность и не укрываться от ветра под деревьями.