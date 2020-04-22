РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. В подмосковном Подольске к муниципальным депутатам за неделю обратились трое человек, в том числе по поводу плохой уборки мусора в микрорайоне Львовский, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 17 по 22 апреля прошел дистанционный прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Граждан принимали депутаты совета депутатов Подольска, члены фракции «Единая Россия» Игорь Винокуров, Яна Гайша и руководитель общественной приемной местного «Единой России», исполнительный секретарь местного отделения Евгений Налетов.

«Всего на прием обратились три человека. По просьбе жительницы Подольска оказали помощь в оформлении документов во время самоизоляции. Жительница микрорайона Львовский пожаловалась на плохую уборку мусора, обращение направили начальнику территориального отдела «Львовский» Александру Литвину. Проблема решена, мусор убран. Молодая женщина обратилась с просьбой о содействии в трудоустройстве по специальности, она одна воспитывает ребенка 8 лет. Направили ее на собеседование на одно из предприятий округа», - говорится в сообщении.

С графиком приема граждан в общественной приемной можно ознакомиться на сайте местного отделения партии «Единая Россия».