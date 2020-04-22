РИАМО - 22 апр. В Московской области объем производства товарной рыбы за первый квартал составил порядка 620 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В целом, первый квартал прошел неплохо. Рыбоводные организации региона работают стабильно. С начала года произведено товарной рыбы около 620 тонн. Производство рыбопосадочного материала составляет более 340 тонн. Это на уровне аналогичного периода прошлого года», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что большая часть рыбоводных хозяйств Подмосковья занимается разведением таких рыб как карп, осетр и форель. Они поставляются в основном в магазины области и столицы.

По словам Разина, в ряде хозяйств выращивают карася, щуку, сома и судака. На крупных аквапредприятиях используется современная система поддержания температуры воды и высокотехнологичные решения по обслуживанию, которые позволяют уменьшить себестоимость рыбы.

Сейчас в регионе товарным рыбоводством занимаются 20 рыбоводных организаций. Из них наиболее крупные: АО «Бисеровский рыбокомбинат» в Богородском округе, ЗАО Егорьевский Рыбокомбинат «Цна», ЗАО рыбхоз «Клинский», ОАО «Нарские острова» в Одинцовском округе, ООО «Научный центр по генетике и селекции рыб» в Дмитровском округе и СХП ЗАО Коломенский рыбхоз «Осенка».

«Еще три инвестпроекта аквакультуры реализуются в Серпухове, Лыткарине и Кашире. По нашим планам, показатель производства товарной рыбы в этом году должен превзойти цифру 5,2 тысячи тонн. Основной сбор рыбы обычно идет в третьем и четвертом кварталах», – заключил Разин.