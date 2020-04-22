РИАМО - 22 апр. Движение транспорта временно перекрыто по Краснопресненскому путепроводу в Москве в обе стороны, сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

Это связано с проведением ремонтных работ.

«Городской транспорт следует измененной трассой», - говорится в сообщении.

Ваганьковский (Краснопресненский) путепровод — автомобильно-пешеходный путепровод в Москве, соединяющий Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года неподалеку от Ваганьковского кладбища (отсюда и первое название). Проходит над железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги.