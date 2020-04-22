РИАМО - 22 апр. Подмосковные электросетевые компании перешли в режим повышенной готовности в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На всей территории региона в среду с 14:00 в связи с ухудшением погодных условий ввели режим повышенной готовности. «Желтый» уровень опасности из-за сильного порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 23 апреля, 12:00 по московскому времени.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать энергоснабжение потребителей. В связи с <…> усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду, энергетики приведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы устранять нарушения в электроснабжении», – сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Северный и северо-западный ветер составит 12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В оперативной готовности ПАО «МОЭСК» находятся 443 бригады в составе 2291 человека и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания – 121 передвижную электростанцию мощностью 35 071 киловатт-часов. В филиалах АО «Мособлэнерго» сформировали 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций.

Для жителей Подмосковья круглосуточно работает «Светлая линия» по номеру: 8 (800) 700-40-70. Об аварийных отключениях необходимо сообщать, позвонив в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.