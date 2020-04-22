РИАМО - 22 апр. Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автоматическая проверка пропусков начала действовать в Московском регионе. Эту систему можно назвать совместным проектом Подмосковья и Москвы. Все пропуска и привязки, сделанные в одном регионе, работают и в другом.

«Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Внести номер авто необходимо на портале госуслуги «СтопКоронавирус» или на региональном портале Московской области, при наличии пропуска — на сайте», — говорится в сообщении.

Если водитель оформлял цифровой пропуск на столичном сайте mos.ru, то транспортную карту или номер машины нужно привязать к пропуску на том же портале. Кроме того, перед поездкой следует проверить привязку «Тройки» или госномера авто на сайте.

В Московском регионе все жители обязаны соблюдать режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Поездки на личном и общественном транспорте можно совершать только при наличии цифрового пропуска.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.