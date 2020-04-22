РИАМО - 22 апр. Возможность выйти в прямой эфир в режиме видеозвонка на двоих и группового звонка до 100 участников появилась в соцсети «Одноклассники», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для этого была разработана технология на базе собственной платформы голосовых и видеозвонков.

«Теперь с помощью звонков один на один, узким кругом или расширенным до 100 участников пользователи могут проводить прямые эфиры в своем личном профиле или группе», — говорится в сообщении.

Таким образом, пользователи Сети теперь смогут не только общаться с родственниками по видеосвязи, но и решать в онлайне задачи по работе, для бизнеса и творчества.

Например, можно рассказать о товаре или услуге вместе с приглашенным экспертом и ответить на вопросы аудитории как в прямом эфире, так и после него.

При этом просмотр можно будет скрыть для всех пользователей соцсети или для друзей. Также можно будет организовать общение в формате приватной трансляции с доступом по ссылке. Кроме того, видеозвонок можно будет записать и посмотреть позже.

Опубликовать запись звонка или создать трансляцию можно как от личного профиля, так и от имени группы. Чтобы трансляция не стала сюрпризом для собеседников, ссылка на видео или эфир сразу появляется в чате, где проводится звонок. На экране звонка при этом отображается надпись «Ваш звонок в прямом эфире» или «Идет запись звонка».