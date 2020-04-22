РИАМО – 22 апр. Ученые нашли связь между употреблением кофе и изменением восприятия вкуса, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению исследователей, те, кто пьет кофе, становится более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи.

«Ученые исследовали хеморецепторы людей, которые пьют кофе без кофеина, однако результат оказался аналогичным. По мнению специалистов, кофе обладает веществами, которые смягчают горький привкус и усиливают сладость», — говорится в сообщении.

При этом исследователи выяснили, что влияние кофе на вкусовые рецепторы имеет кратковременный эффект и продолжается только во время его употребления.