РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Свыше 600 транспортных карт для оплаты проезда на общественном транспорте продали на привокзальной площади в Подольске за два дня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В общественном транспорте Подмосковья с 22 апреля действуют только электронные средства оплаты проезда - карты «Стрелка», «Тройка» или социальная карта. Их номера горожане должны указывать и при оформлении цифрового пропуска. В случае, если в цифровом пропуске не будет указан номер транспортной или социальной карты, то проезд будет невозможен.

«Так, с 21 апреля на привокзальной площади станции Подольск снова был открыт пункт продажи транспортных карт (в том числе карт «Стрелка»). За первый день было реализовано около 200 карт, за второй – более 400. Около 10-15 карт отдали водителям автобусов. Таким образом, карту «Стрелка» можно купить у водителя в автобусе на любом маршруте. Цена карты 100 рублей — залоговая сумма (80 рублей) и 20 рублей на счете. Пополнить карту можно у кассира, либо у водителей на терминале, либо онлайн на сайте strelkacard.ru или установив приложение на телефон», - сказал директор Автоколонны №1788 филиала АО «Мострансавто» Сергей Филимонов.

Он отметил, что пассажиропоток на некоторых маршрутах снизился на 75-80%. Транспорт ходит по расписанию воскресного дня, маршруты остались, но количество рейсов сократилось. В троллейбусах карту «Стрелка» можно купить у кондуктора. Все перевозчики получили их для реализации.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

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