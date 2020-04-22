РИАМО - 22 апр. Реутовский экспериментальный завод средств протезирования запускает производство противопролежневых протекторов для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, в том числе с подтвержденным диагнозом Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Для облегчения труда медицинского персонала в условиях колоссальной загрузки из-за ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, медики обратились с просьбой разработать и изготовить специальные протекторы – средства для удержания головы при нахождении пациента в прон-позиции, то есть в положении на животе», - говорится в сообщении.

Данные изделия необходимы в целях профилактики образования пролежней и трофических изменений лицевых костей черепа у пациентов в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, находящихся на искусственной вентиляции легких в реанимационных отделениях.

В данный момент предприятие занимается разработкой и оформлением медицинско-технической документации в соответствии с требованиями стандартов на данные изделия для их запуска в серийное производство и последующих поставок в медицинские учреждения.

«В случае возникновения ситуации с понижением уровня кислорода в крови у пациентов, в том числе с подтвержденным диагнозом Covid-19, повсеместно используется прием поворота человека в прон-позицию (на живот). Данный прием обеспечивает лучшую доставку кислорода к органам и тканям», – говорится в сообщении.

«Реутовский экспериментальный завод средств протезирования» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России – крупнейший в России и в СНГ специализированный протезный завод, на котором производят протезно-ортопедические изделия.

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