РИАМО - 22 апр. Спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о том, что в среду скорость ветра в городе может достигать 23 метров в секунду.

МЧС разослало москвичам СМС-сообщения с предупреждением об очень сильном ветре.

«22 апреля в период с 12:00 до 17:00 в городе Москве ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны!» - говорится в сообщении.

Ранее столичные коммунальщики перешли в режим повышенной готовности в связи с сильным ветром.

По оценке синоптиков, текущая среда в может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке. В столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности.