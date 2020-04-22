РИАМО - 22 апр. Следователи назначили проверку по факту обнаружения тела жителя Москвы, который не выходил на связь и считался пропавшим с конца марта этого года, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по республике Крым и Севастополю.

Речь идет заместителе главы департамента культуры Москвы Леониде Ошарине, которого объявили в розыск 18 апреля. Известно, что чиновник прибыл в Ялту на такси и на связь с родственниками больше не выходил.

«По результатам розыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня (в среду - ред.) в одной из арендованных квартир города Ялты. Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти мужчины и события, которые привели к данному происшествию.