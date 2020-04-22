РИАМО - 22 апр. Басманный суд Москвы заключил под стражу Сергея Коноплева, обвиняемого по статье об особо крупном мошенничестве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 июня 2020 года в отношении С.В. Коноплева, который обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Коноплеву меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

По данным СМИ, Коноплев является экс-гендиректором ООО «Авиасити» и связан с резонансным делом о мошенничестве, в рамках которого летом 2019 года был задержан известный девелопер Альберт Худоян.