РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Жители подмосковного Подольска с 25 апреля смогут посмотреть онлайн-фотовыставку «Ваша Победа — в наших сердцах» с портретами ветеранов с 25 апреля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Экспозиция «Ваша Победа — в наших сердцах» руководителя подольского фотоклуба «50мм» Кирилла Шутилина включает примерно 300 работ, созданных им с 2010 по 2020 годы. Это портреты ветеранов, участников Великой Отечественной войны, фото с различных памятных мероприятий, посвященных военным событиям, фотографии молодых людей нашего времени. Выставка проходит онлайн на официальных страницах Дворца культуры «Октябрь» в социальных сетях и отмечается официальными хештегами: #выставка_победа2020_подольск #кирилл_шутилин. Она откроется 25 апреля», - говорится в сообщении.

Выставка будет состоять из 30 тематических постов, включающих от 3 до 10 фотографий. Они будут сопровождаться описанием события, изображенного на фотографии и интересных исторических или технических фактов. Публикации начнутся 25 апреля и будут выкладываться ежедневно в 13:55.