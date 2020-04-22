РИАМО - 22 апр. Россия увеличит производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в восемь раз, сообщает Газета.ru.

Соответствующее заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространениям коронавируса.

«В апреле будет увеличено производство ИВЛ в восемь раз — со 120 до 800 единиц», — сказал Мантуров.

По его словам, в мае планируется выйти на выпуск 2,5 тысяч аппаратов, в июне — увеличить его до 3,5 тысяч аппаратов в месяц.

В России выявлено почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии умерли 513 человек, выздоровели 4420 пациентов.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

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