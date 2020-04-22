РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. Люберецкий дворец культуры и его творческие коллективы поддержали флешмоб Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева и призвали жителей округа оставаться дома в период самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
На фотографиях в соцсетях выступающие артисты «перенесены» в домашний интерьер. В комментариях к необычным снимкам жителей просят оставаться дома.
«Пожалуйста, оставайтесь дома! Иначе народный коллектив хореографический ансамбль «Россия» и образцовый хореографический ансамбль народного танца «Карусель» станцуют на вашей кухне, в гостиной и даже в спальне!» - говорится в сообщении.
Текстовая трансляция
22 АПРЕЛЯ
- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:
- На портале «СтопКоронавирус»
- На региональном портале госуслуг
- На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)
- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.
- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.
- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.
- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.
- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.
- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии