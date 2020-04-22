РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 апр. В программе онлайн-мероприятий Красковского культурного центра Люберец подготовлен мастер-класс по развивающим играм с детьми, он пройдет в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Видеоурок «Играем с удовольствием» пройдет 22 апреля в 19:00. В ходе занятия онлайн-аудитория пополнит свои знания новым набором развивающих игр с детьми в условиях самоизоляции. Организаторы обещают, что урок будет не только интересным, но и полезным», - говорится в сообщении.

Присоединиться к уроку можно в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра @kraskovo_kkc.